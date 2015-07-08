Anne sütü bebeği ishalden koruyor

İshalin, ilk 2 yaşta daha kolay oluşmasının, çocuğun besin bileşimindeki değişikliklere kolay uyum gösterememesi ve ishal yapan birçok etkene karşı henüz bağışıklık kazanmamış olmasıyla açıklandığını belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Yeşim Eker, anne sütünün bu noktada da önemli rol oynadığını söyledi. Dr. Erek, anne sütü ile beslenen bebeğin, ishal yapıcı etken ile temas riskinin çok az olduğunu, ayrıca anne sütünün bebeğin bağışıklık yanıtını artırma, bağırsağı koruyan ve uygun bağırsak florasının devamını sağlayan faktörler içerme gibi önemli özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

İshal nedeniyle vücut için önemli olan su, besin ve minerallerin kayba uğradığını aktaran Eker, “Beslenmesi iyi olmayan veya kusan çocuklarda bu maddelerin kaybı ağızdan beslenme yolu ile yerine konulamayabilir. Çocuklarda sıvı kaybı fazlaysa gözyaşı azalır, dil ve ağız içi kuru olur, hastanın cildi esnekliğini yitirir, idrar çıkışı azalır, ağır vakalarda bilinç değişiklikleri görülebilir” dedi. Enfeksiyonun nedenini bulmak için dışkı tahlili ve ishalin vücudu ne kadar etkilediğini belirlemek için kan tetkikleri istendiğini dile getiren Dr. Eker, kaybedilen sıvının damar yolu ile serum olarak verilebildiğini, ağır vakalarda ise çocuğun hastaneye yatırılması ve tedavinin burada yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.