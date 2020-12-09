Anne sütü nasıl artar? Anne sütünü artıran tarifler

Annelerin bilinçli olması ve bu eşsiz besin ile bebeklerini beslemesi için sütlerini ve sütün kalitesini arttırmaları çok önemlidir. Bu konuda yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

Anne sütü nasıl artar?

Annenin süt salgılamasında hormonlar temel faktördür. Dış faktör olarak sayabileceğimiz ilk madde ise annenin yeteri kadar su tüketmesidir. Bu konuda her annenin kendine özgü planlama yapması gerekir. Kilonuz ile 30’u çarpın; örneğin 100 kg olan bir anne 3 litre su içmelidir. Sütün yapımında ve içeriğinde en çok orana sahip olan sudur. Dolayısıyla vücudu temel besin maddesi olan su tüketiminden mahrum bırakmak süt kalitesini olumsuz yönde etkiler ve süt miktarını azaltır.

Sağlıklı beslenme düzeni oluşturulması da süt oluşumunda önemli bir kriterdir. Annenin süt üretimi gece gündüz kesintisiz bir şekilde devam ettiği için anne kesinlikle kendini uzun süre aç bırakmamalıdır. Aksi takdirde hem sütün kalitesi azalır hem de vücut süt üretmek için annenin depolarını kullanarak annenin bağışıklığını zayıflatır. Yani sağlıklı beslenmeyen anne sadece bebeğine vereceği süte değil kendi bedenine de zarar vermiş olur.

Sağlık beslenme sürecini şu şekilde planlayabiliriz:

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 ana öğün ve en az 1 ara öğün yapılmalı, bu öğünler içerik olarak sağlıklı karbonhidrat, protein ve yağ içermelidir. Örneğin kahvaltıda yumurta, yumurta yiyemeyenler için süzme yoğurt eksik edilmemelidir.

Ana yemeklerde protein olarak et, tavuk, balık veya kuru baklagiller olmalı ve yine her öğünde yoğurt olmalıdır. Sağlıklı lif kaynağı olan salata da 3 ana öğünde mutlaka bulunmalıdır. Saydığımız bu besinlerin pişirilmesi esnasında kızartma ya da kavurma işlemleri yapılmamalıdır. Çünkü bu pişirme yöntemleri anne sütü yoluyla bebeğe geçerek kansorejen madde taşınmasına sebep olabilir.

Ara öğünlerde de sağlıklı kuruyemişlerden (ceviz, fıstık, kaju vs.) anne sütünün artmasına yardımcı olacaktır. Yine ara öğünlerde tüketilen meyveler, sütün vitamin açısından zenginleşmesini sağlayarak bebeğin bağışıklığını artırır. Anne sütünün bebekte gaz yapmasını engellemek için lahanagillerden çok fazla tüketmemek ve kimyon kullanarak pişirmek faydalı olacaktır.

Annenin bebeği ile arasındaki pozitif iletişim, lohusalık süreci ve çevresindeki insanlarla iletişimi annenin psikolojk durumunu etkiler. Dolayısıyla annenin psikolojisinin iyi olması süt arttırımını sağlayan hormonların daha doğru periyodlarda salgılanmasını sağlar. Sigara, alkol gibi sağlığa zarar veren maddeler de süt salınımını olumsuz etkileyeceğinden, emzirme sürecinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Anne sütünü artıran çay tarifi

1 tatlı kaşığı dövülmüş rezene, 1 tatlı kaşığı ısırgan, 1 tatlı kaşığı melisa ve 1 tatlı kaşığı kimyonu 2 su bardağı (400 ml) kaynar suya ekleyiniz. İçerisine 1 adet çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demleyiniz ve günde 2 fincan tüketiniz.

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

20 adet badem

2 adet kuru kayısı

2 adet kuru incir

2 adet hurma

2 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı: Yulaf ezmesini robottan geçirin, muzu çatalla ezip yulafa ekleyin, suda bekletilen kuru meyveleri de ince ince doğrayın veya robottan geçirip ana karışıma ekleyin. Bal, kakao ve tarçını da ekleyip karıştırın. Tüm bu malzemeleri karıştırıp top haline getirin. Afiyet olsun.





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