Anne sütünün hangi koşullar altında saklanması gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Yazıcı, depolanmış anne sütünün nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Sadece gıdaların saklanabileceği kaplar kullanılabilir. Saklama kapları su ve sabunla ya da bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Sterilize edilmeleri gerekmez. Kimyasal dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Hastanedeki idrar kapları kullanılmamalıdır.

Anne sütü nasıl saklanır?

Sağlık Bakanlığı’nın önerisi, sağılmış anne sütü oda ısısında (16-29 derece) 3 saat, buzdolabında (+4 derece) 3 gün, derin dondurucuda (-18 derece altı) 3 ay kalabilir. Ancak ABM (Emzirme Protokol Komitesi) önerisi ile bu süre oda ısısında 4 gün, buzdolabında 4 gün (temiz ortamda 5-8 gün), derin dondurucuda 6 aya kadar uzatılabilir.

Taze sağılmış veya buzdolabında (+ 4 derecede) korunmuş sütün kullanımı, dondurulmuş süte tercih edilmelidir.

Dondurulmuş sütler buzluğun arka kısmında saklanmalıdır.

• Mutlaka isim ve tarih hatta saat yazılı olmalıdır.

• Buzdolabındaki en eski sütten başlayarak kullanılmalıdır.

• Sağılmış anne sütü torbaya konurken soğuduğunda genleşeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

• Süt 15-60 ml’lik porsiyonlar halinde saklanmalıdır.

Depolanmış anne sütünün kullanılması:

• Dondurulmuş sütü çözmenin en iyi yolu bir gece önceden buzdolabı rafına koymaktır; dolaptan çıkarıp ılık akan suyun altına tutmak, ılık su dolu bir kabın içine oturtmaktır (benmari).

• Isıtılan anne sütleri kullanılmadığında tekrar buzdolabına konmamalıdır.

• Mikrodalga ile çözme önerilmez.

• Eritilmiş anne sütü 24 saat buzdolabında korunabilir.





İlgili Haberler Bebekler emerken neden huysuzlanır?







