Anne sütü sayısız faydasıyla bir mucize
Bebeklerin sağlıklı gelişimleri için en önemli besin, şüphesiz anne sütü. Bir mucize olarak nitelendirilen anne sütünün bebeklere sayısız faydası var
Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası "Emzirme Haftası" olarak kutlanıyor.
Anne sütüyle beslenen bebekler daha az hastalanırken, emziren annelerin sağlıklarını korumasında etkili oluyor. Bu nedenle anneler için bebeklerini kendi sütleriyle beslemeleri ve bu süreyi mümkün olan en uzun süreye çıkarabilmeleri oldukça kıymetli.
Yeni emzirmeye başlayan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de kuşkusuz göğüs
pedi. Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen Wee Baby göğüs pedi,
emzirme sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildin kuru kalmasını sağlıyor.
İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildin
tahriş olmasını önlüyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 11,5 TL.
Emziren annelerin yardımına koşan diğer bir ürün ise, kavramalı göğüs pedi. Makromoleküllü
jel emici tabakası fazla sütü hızla emerek, taşmayı ve giysilerdeki lekelenmeyi önlüyor. Estetik
tasarımıyla göğsü daha iyi kavrayan ped, yapışkan bantları sayesinde de giysilere daha sıkı
sabitleniyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 13,25 TL.
Emzirme esnasında çatlamış olan göğüsleri korumak için kullanılan Wee Baby Silikon göğüs
koruyucu, göğüs ucunda kalkan görevi görüyor. Kokusuz ve tatsız silikondan üretildiği için
bebeğin rahatlıkla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ve çatlamış göğüs uçlarını
koruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat emmesini sağlıyor. Tavsiye edilen
perakende satış fiyatı 6,5 TL.
Elektrikli Göğüs Pompasıyla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkân sağlıyor. Böylelikle de özellikle çalışan anneler, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de sütleriyle bebeklerini daha uzun süre besleyebiliyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 175 TL.
Anne sütüyle beslenen bebekler daha az hastalanırken, emziren annelerin sağlıklarını korumasında etkili oluyor. Bu nedenle anneler için bebeklerini kendi sütleriyle beslemeleri ve bu süreyi mümkün olan en uzun süreye çıkarabilmeleri oldukça kıymetli.
Yeni emzirmeye başlayan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de kuşkusuz göğüs
pedi. Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen Wee Baby göğüs pedi,
emzirme sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildin kuru kalmasını sağlıyor.
İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildin
tahriş olmasını önlüyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 11,5 TL.
Emziren annelerin yardımına koşan diğer bir ürün ise, kavramalı göğüs pedi. Makromoleküllü
jel emici tabakası fazla sütü hızla emerek, taşmayı ve giysilerdeki lekelenmeyi önlüyor. Estetik
tasarımıyla göğsü daha iyi kavrayan ped, yapışkan bantları sayesinde de giysilere daha sıkı
sabitleniyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 13,25 TL.
Emzirme esnasında çatlamış olan göğüsleri korumak için kullanılan Wee Baby Silikon göğüs
koruyucu, göğüs ucunda kalkan görevi görüyor. Kokusuz ve tatsız silikondan üretildiği için
bebeğin rahatlıkla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ve çatlamış göğüs uçlarını
koruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat emmesini sağlıyor. Tavsiye edilen
perakende satış fiyatı 6,5 TL.
Elektrikli Göğüs Pompasıyla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkân sağlıyor. Böylelikle de özellikle çalışan anneler, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de sütleriyle bebeklerini daha uzun süre besleyebiliyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 175 TL.