Anne sütü sayısız faydasıyla bir mucize

Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemi ve gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası "Emzirme Haftası" olarak kutlanıyor.Anne sütüyle beslenen bebekler daha az hastalanırken, emziren annelerin sağlıklarını korumasında etkili oluyor. Bu nedenle anneler için bebeklerini kendi sütleriyle beslemeleri ve bu süreyi mümkün olan en uzun süreye çıkarabilmeleri oldukça kıymetli.Yeni emzirmeye başlayan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri de kuşkusuz göğüspedi. Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen Wee Baby göğüs pedi,emzirme sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildin kuru kalmasını sağlıyor.İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildintahriş olmasını önlüyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 11,5 TL.Emziren annelerin yardımına koşan diğer bir ürün ise, kavramalı göğüs pedi. Makromoleküllüjel emici tabakası fazla sütü hızla emerek, taşmayı ve giysilerdeki lekelenmeyi önlüyor. Estetiktasarımıyla göğsü daha iyi kavrayan ped, yapışkan bantları sayesinde de giysilere daha sıkısabitleniyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 13,25 TL.Emzirme esnasında çatlamış olan göğüsleri korumak için kullanılan Wee Baby Silikon göğüskoruyucu, göğüs ucunda kalkan görevi görüyor. Kokusuz ve tatsız silikondan üretildiği içinbebeğin rahatlıkla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ve çatlamış göğüs uçlarınıkoruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat emmesini sağlıyor. Tavsiye edilenperakende satış fiyatı 6,5 TL.Elektrikli Göğüs Pompasıyla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkân sağlıyor. Böylelikle de özellikle çalışan anneler, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de sütleriyle bebeklerini daha uzun süre besleyebiliyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 175 TL.