Anne sütü ve formül sütü karıştırmak doğru mu?

Eğer bebeğinizin beslenmesine takviye yapmanız gerekiyorsa bunu ne ile ve nasıl yapacağınıza dair pek çok yol vardır. Bebeğinizi nasıl beslemeniz gerektiği konusunda Dünya Sağlık Örgünü’nün (DSÖ) belirlemiş olduğu öncelik sırası şu şekildedir:

Bebeği emzirmek

Annenin sağdığı sütü bebeğine vermesi

Başka bir sağlıklı annenin sütü

Bebekler için üretilmiş formül süt

Doktorunuza danışarak bebeğinizin ihtiyaçlarına en uygun yöntemi seçebilirsiniz.

ANNE SÜTÜ VE FORMÜL SÜT KARIŞTIRILIR MI?

Eğer formül süt ile takviye yapılacaksa annelerin akıllarına sıkça, “Anne sütü ve formül sütü aynı kapta karıştırarak mı vermeliyim?” sorusu gelir. Ayrı ayrı vermeniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü eğer anne sütü ile formül sütü karıştırırsanız ve bebeğiniz bu karışımı bitiremezse, mama tekrar kullanılamayacağından atılır ve içerisindeki anne sütü ziyan olmuş olur. Aksine, formül sütü vermeden önce sağdığınız sütü verirseniz, bebeğiniz kendisi için özel üretilmiş anne sütünden maksimum faydalanır ve israf büyük ölçüde önlenmiş olur. Ayrıca, annenin veya bebeğin beslenmesi ile ilgilenen kişinin, “bebek önderliğinde biberonla besleme metodunu” öğrenmesi önemlidir. Böylece takviye edilen süt, emzirmeye benzer bir biçimde verilir ve bebek, sütün emzirmeye oranla çok daha hızlı aktığı biberona alışmamış olur.

Tüm bunların yanı sıra prematüre bebekler üzerinde yapılan bir araştırmada, anne sütü ve formül sütü karıştırmanın protein alımını etkilediği; kalsiyum, fosfor ve çinko birikimine sebebiyet verdiği belirtilmiş, bu nedenle anne sütü ve formül sütü karıştırmak yerine ayrı ayrı verilmesi tavsiye edilmiştir.