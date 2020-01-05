Anne sütünden gelen 'zehir': İnternet üzerinden satılıyor

Anneler sütlerini satmak için veya süt satın almak için internet üzerindeki bazı sitelerde ya da bloglarda yasal olmayan yollarla bir araya geliyor. Bazı anneler, sütlerinin 100 mililitresi 100 liradan (litresi 1000 lira) satıyor. DHA muhabiri bu annelerden birinin eşi ile konuştu. Adam, “Bebeğimiz şu an 1 aylık. Eşim emziriyor ama fazla sütü var. Şu an iki aileye süt veriyoruz. Doğumdan sonra maddi sıkıntımız oldu. Biz de zor durumda olmasak süt satmazdık” dedi.

'Tek çözüm süt bankasının kurulması'

“Sanal süt anneliği artık ticaret oldu” diyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada şöyle uyardı: “Süt veren anneye tahlil yapılmıyor. Bu sütte ölümcül bulaşıcı hastalıklar olabilir. Bunlar sütü emen çocuğa geçer. Anne, alkolik olabilir, uyuşturucu kullanıyor olabilir. Ayrıca süt sağılırken hijyene ne kadar dikkat ediliyor? Bu da enfeksiyona neden olur. Süt uygun koşullarda saklanmazsa da bebeği zehirler. Tek çözüm devlet kontrolünde süt bankası kurulması.”

DHA