Dünya üzerindeki her canlı için annelik kutsal bir vazifedir. Anneler bebeği besleyebilmek, büyütebilmek, sürekli sağlıklı kalmasını sağlayabilmek gibi kaygıları içlerinde barındırırlar. Yeni doğum yapmış bir annenin ilk zamanlar hemen sütü gelmeyebiliyor ya da gelen süt bebeği yeteri miktarda beslenmesine yardımcı olamayabiliyor. Bunun bir çok nedeni olabilir. Anne sütünü arttırmanın yöntemleri haberimizde.

Emzirme dönemindeki her annenin sütüyle ilgili kaygıları vardır. Günlük hayatta içtiğimiz ve yediğimiz gıdalarla anne sütünü arttırmak mümkün. Anne sütünün artmasında bize yardımcı olacak besinler nelermiş bir bakalım.

Anne sütünü arttırmaya yardımcı olacak yöntemler

⦁ Anne sütünü arttırmakta en etken ve en bilinen yöntem bol bol su tüketmektir. Günde ortalama 3,5 - 4 litre sıvı tüketimi sütün artmasında etkili olacaktır.

⦁ Anne sütünün gelmesi ve artmasındaki en büyük etkenlerden biride günde en az 10 - 12 kere emzirmektir. Her göğüs en az 20 dakika emzirmeye özen gösterilmelidir.

⦁ Sütün besleyiciliği artması açısından ve emziren annenin gerekli vitamin ve minerallerini karşılamak açısından günlük meyve ve sebze tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

⦁ A vitamini bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler sütün artmasında da etkendir.

⦁ Çörek otu, tarçın ve kimyon da sütün artmasına yardımcı olur.

⦁ Protein ve kalsiyum barındıran süt, yumurta, peynir, et, balık ve tavuk gibi besinler sütün kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

⦁ Emzirme döneminde diyet sütün kalitesini düşürebilir. Bu yüzden ekmek, makarna gibi karbonhidrat içeren besinleri tamamen kesmeyin. Az miktar da olsa tüketmeye çalışın.

⦁ Havuç, bal kabağı, kayısı, portakal gibi turuncu renkte olan sebze ve meyveleri tüketmeye çalışın. Vitamin açısında zengin olan turuncu meyve ve sebzeler hem süt artımına yardımcı olacaktır hemde sütün besleyiciliği artacaktır.

⦁ Süt üretiminde psikoloji çok önemlidir. Olumsuz düşünceler süt üretimini olumsuz yönde etkiler.

⦁ Emziren annenin sağlıklı uyuması süt üretimi açısından önemlidir. Bebeğiniz uykuya daldıkça sizde uyumayı deneyin.

⦁ Duş aldıkça ılık suyla göğüslere yapılan masaj hem süt kanallarının açılmasına hemde sütün artmasına yardımcı olacaktır.

⦁ Emzirirken bebeğe sadece göğüs ucu değil areola bölgesini yani göğsün koyu kısmının tamamını verin böylece hem bebek daha güzel beslenir hemde emziren annenin sütü artarken göğüs ucu yarası olmamış olur.

⦁ Emzirme döneminde alkol, sigara ve kafein içeren içeceklerden kaçınılmalıdır.

⦁ Göğüslerde sertleşme ve yanma olmaması için bebek emdiğinde boşaltamıyorsa pompa yardımıyla biriken sütü boşaltmalıyız. Daha sonra sağılan sütü bebeğe tekrar verebilirsiniz.

⦁ Bebeğe erken ek gıdaya başlamak bebeğin memeden ayrılmasına sebep olabilir. Bu yüzden bebeğe şekerli su meyve suyu gibi sıvılar verilmemelidir.

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