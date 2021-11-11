Türkiye Anne ve 2 çocuğu soba gazından zehirlendi!

Anne ve 2 çocuğu soba gazından zehirlendi!

Türkiye

Anne ve 2 çocuğu soba gazından zehirlendi!

Zonguldak'ta bir anne ile 2 çocuğu, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne ile çocukların hayati riskinin devam ettiği açıklandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda şehir dışında çalışan Hikmet Temel, ailesine ulaşamayınca akrabalarına haber verdi.



AKRABALARI YETİŞTİ

Bugün saat 10.00 sıralarında eve giden yakınları, kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki yoğun dumanı fark eden yakınları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede eve gelen ekipler, anne Betül, oğlu Atakan ve kızı Melike Temel'i, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Anne ve 2 çocuğu, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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