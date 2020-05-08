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Türkiye Anne ve 40 günlük bebeği mücadeleyi kazandı

Anne ve 40 günlük bebeği mücadeleyi kazandı

Türkiye

Anne ve 40 günlük bebeği mücadeleyi kazandı

Nevşehir'de corona virüs tedavisi gören anne ve 40 günlük bebeği hastalığı yenerek taburcu oldu.

08 Mayıs 2020, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
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Nevşehir Devlet Hastanesi'nde, corona virüs tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Nevşehir'de geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Annesi ile kızının corona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı. 14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA


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