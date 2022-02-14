Türkiye Anne ve 5 çocuğu ölümün kıyısından döndü!

Anne ve 5 çocuğu ölümün kıyısından döndü!

Türkiye

Anne ve 5 çocuğu ölümün kıyısından döndü!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Sobadan sızan karbonmoksitten zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 5 çocuğu ölümün kıyısından kurtarıldı. Eve geldiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz halde bulan baba, komşularının yardımı ile durumu ekiplere bildirdi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 00:40 Son Güncelleme:
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Olay, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046 no’lu sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli baba evine geldiğinde eşi ve 5 çocuğunu hareketsiz şekilde buldu.

Panikleyerek evden çıkan yabancı uyruklu F.A., komşularından yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA)

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