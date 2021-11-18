Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede oturan Yusuf Çağrı Ekici, annesi Sakine Ekici ve babası Yusuf Ekici'yi mutfakta silahla vurarak öldürdü.





Yusuf Çağrı Ekici, daha sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici ailesinin cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Eskişehir'e getirildi.

Cenazeler, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)



