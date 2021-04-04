Anne ve bebeğe hamilelikte güvence

Hamilelik, anne ve baba adaylarının yaşayabileceği en heyecan verici dönemlerden biri. Aileye katılacak yeni üyenin beklendiği bu süreci olabildiğince sağlıklı şekilde geçirmek önemli. Hem anne adayı hem de bebek için 9 ay 10 gün boyunca çeşitli kontroller ve testler yapılıyor. Bundan dolayı pek çok ebeveyn masraflarını minimize edebilmek için ‘hamilelik sigortası’ almayı tercih ediyor. Bu konuda aileleri rahatlatacak farklı bir gelişme daha var.

YENİ BİR ÜRÜN

Standart doğum sigortalarında, sigorta şirketleri anne adaylarına belirli bir bekleme süresi veriyor. Yani sigortanın, hamilelikten 6 ay ila 1 yıl öncesinde yaptırılması gerekiyor. Belirlenen bu süre içerisinde aday hamile kalırsa veya poliçeyi aldığında zaten hamile ise sigorta şirketi masraflarını karşılamıyor. Oysa 4 yıl önce devreye giren ve ailelerin de yavaş yavaş keşfetmeye başladığı yeni ürünle, hamilelik başladıktan sonra bile sigortalı olmak mümkün.

9’UNCU AYDA BİLE

Hamilelik sırasında yapılan sigortalarda ise herhangi bir bekleme süresi yok. Hamileliğinin herhangi bir zamanında satın alınıp anlaşmalı kurumlarda hemen kullanılabiliyor. Hamileliğin 9’uncu ayında bile yaptırmak mümkün. Ürün, bu yüzden gündeminde yokken sürpriz hamilelik yaşayanlar veya hamilelik planını öne çeken anne adayları için bulunmaz fırsat. Bu sigortanın teminatı kapsamında, doğum masrafları yüzde 100 karşılanıyor ve gebelikteki bütün tahlil ve tetkikler doğum paketinin içinde bulunuyor.

EK HİZMETLER

Sigorta şirketleri hamilelik ve doğum sürecini de kapsayan sigortalara ek olarak doğum sonrasında anne ve bebeğin sağlığını düşünerek farklı ürünler de geliştiriyor. Hamilelik sonrasını da kapsayan bu ürünlerde; diyetisyen desteği, psikolojik destek, bebeğin ilk pediatri muayenesi, bebek bakım eğitimi, diş ve göz muayenesi ve evde hemşire desteği gibi hizmetler de var. Bu sigorta için anne ilk olarak hangi hastanede doğum yapacağını ve ihtiyaçlarını belirlemeli. Sektördeki bu konuda hizmet veren bütün şirketlerin poliçelerini inceleyerek, kendisine en uygun olanını seçmeli.

HERKES İÇİN VAR

Hamilelik başladığı andan itibaren yaptırılabilen sigortayı Türkiye’de ilk 2017’de hayata geçiren şirket Demir Sağlık Sigortası. On binlerce annenin faydalandığı hamilelik sırasında da yapılabilen sigorta ürününü sektörde sunan firma sayısı hızla artıyor. Demir Sağlık Sigorta Genel Müdürü Viktor Hodara, bu üründen SGK’sı olan veya olmayan herkesin yararlanabilmesi için tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olarak iki seçenek sunulduğunu söyledi. Paketin en önemli özelliğinin bekleme süresinin olmaması olduğunu belirten Sompo Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar da “Kişi, doğumu gerçekleşmek üzereyken bile poliçeyi satın alarak kullanmaya başlayabilir” dedi.

1 YILLIK YAPILIYOR

Ürünün fiyatı; farklı hastane ağları ve isteğe bağlı alınabilecek teminatlara bağlı olarak değişmekle birlikte, 3.500 liradan başlıyor. Hamilelik sigortasını 18-45 yaş arasında olan her kadın yaptırabilir. Tamamlayıcı sağlık sigorta tabanlı ürünün tercih edilmesi durumunda annenin SGK’lı olması şartı var. Sağlık poliçeleri 1 yıllık düzenleniyor. Sigorta yapıldıktan sonraki 30 gün içinde poliçeden cayma hakkı bulunuyor. Bu sürede varsa ödenen primin tamamı iade ediliyor.

VERGİ AVANTAJI

Hamilelik sigortasında vergi avantajı da var. Sağlık sigortası için ödenen primler, aylık brüt olarak ücretin yüzde 15’ini geçmeyecek miktarda, Gelir Vergisi’nden düşülüyor. Sağlık sigorta primlerini vergiden düşürmek isteyenlerin, çalıştıkları firmanın muhasebe birimine sağlık sigortası poliçe örneği, sağlık sigortası primi ödemesini gösteren makbuzu veya banka dekontunu, kredi kartı ekstresi gibi bir ödeme belgesini iletmesi gerekiyor.