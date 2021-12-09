Türkiye Anne ve bebeği ölümden döndü! Beşinci kattan malzemeler düştü...

Anne ve bebeği ölümden döndü! Beşinci kattan malzemeler düştü...

Türkiye

Anne ve bebeği ölümden döndü! Beşinci kattan malzemeler düştü...

Sakarya'da bebek arabası ile kaldırımda yürüyen kadının üzerine 5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında malzemeler düştü. Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Aralık 2021, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Olay, 6 Aralık Pazartesi günü Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çalışma yapıldığı esnada, kaldırımda yürümekte olan anne ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü. Ne olduğunu anlayamayan anne, daha şoku atlatamadan bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi. Anne ve çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



ANNE VE ÇOCUĞUNUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar ise, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kaldırım üzerinde annenin, bebek arabası ile yürüdüğü ve bu esnada yukarıdan malzemelerin bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna düştüğü görüldü. Düşen malzemelerin etkisi ile bebek arabası yere yıkılırken, annenin ise yaşadığı şoku atlatamadan hemen çocuğuna yöneldiği ve o esnada çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

DIŞARIYA ÇIKTIĞIMDA KADININ BİLEKLERİ KAN İÇERİSİNDEYDİ

Çalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, “Normal sıradan bir gündü, tezgahta çalışıyordum. Daha sonra kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay” ifadelerine yer verdi.

Esra Angün - Burak Can Tokyürek / İHA

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