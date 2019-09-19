Anne ve bebeğinin hüzünlü öyküsü dünyayı ağlattı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir düğünde yaşanan trajedi, tüm dünyayı gözyaşlarına boğdu. Hemşire Jessica Guedes (30) ile yüzbaşı Flavio Gonçalvez (31) bebek beklediklerini öğrendi. Düğün yapmaya karar verdiler. Guedes, düğün alanına limuzinle gidiyordu. Yolda bayıldı. İlkyardımı onu alanda bekleyen eşi Gonçalvez ve arkadaşları uyguladı.

BEYİN ÖLÜMÜ

Felç geçiriyordu. Doktorlar iç kanaması olan annenin rahmiyle birlikte 6 aylık bebeğini acilen almaya karar verdi. Ancak annenin beyin ölümü gerçekleşti. 930 gram doğan kız bebek, gelişimini hastanede tamamlayacak. Acılı eş Gonçalvez, “Dramatik bir filmde gibiyim. Aşkımızın en değerli hatırası kızımız için güçlü kalmalıyım. Ama sonsuz bir acı içindeyim” diyebildi.