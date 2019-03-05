Anne ve bebek birbirine yaklaştıkça anne sütü artıyor

﻿﻿﻿﻿﻿Yaşam mucizesi olan anne sütü, bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini tek başına karşılıyor. Günümüzde birçok anne bebeğini dünyaya getirip beslemeye başladıktan sonra “Acaba sütüm yetiyor mu?” endişesi taşıyor. Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Güliz Onat, anne sütünü arttırmanın yöntemlerini anlattı.

Anne olup emzirmeye başladığınızda hayatınızın en önemli sorusu haline gelir "Sütüm yetiyor mu?" endişesi. Bu durumun genelde algıdan ibaret olduğunu aktaran Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Güliz Onat anne-bebek ilişkisini güçlendirmenin, süt arttırmada önemli bir etken olduğuna vurgu yaptı.

“EMZİRMEDE BEDEN VE RUH BİR BÜTÜN OLMALIDIR”

Doç. Dr. Güliz Onat, “Sütüm yetmiyor durumu sadece algıdan ibaret bir durum olabiliyor. Emzirmenin de bir felsefesi vardır. Hamile kalabiliyorsanız bebeğinize yetecek miktarda da sütünüz olacaktır. Doğa, yüzyıllardır sizinle ve bebeğinizledir. Hamilelikle başlayan bu süreçte kadının vücudundaki bilgelik sizlere hizmet ediyor. Beden ve ruhun bütün olabilmesi emzirmede kilit faktörlerden bir tanesidir. Etraftan, yakınlarımızdan farklı sesler gelebilir, bunlara kulak tıkayarak uygun bir emzirme için ruhu sakinleştirmek, sağlıklı bir ruh haline sahip bir şekilde bebek ile ilişkiyi güçlendirmek gerekiyor.” diye konuştu.

“SIK EMZİRMEK SÜT MİKTARINI ARTTIRIR”

“Emzirmeyi sadece bebeği besleyen fizyolojik bir olay olarak görmeyin, emzirme anne-bebek arasındaki bağı kuvvetlendiren eşi benzeri olmayan bir deneyimdir” diyerek annelere önerilerde de bulunan Onat, “Sütünüz az olsa bile bebeğinizle ten teması yapmaktan ya da boş memenizi emzirmekten çekinmeyin. Bu hem duygusal bağlanmanızı güçlendirecek hem de meme başına uyarı yapılması yoluyla sütünüzü arttıracaktır. Diğer bir süt arttırma yöntemi ise bebeği emzirerek, elle sağarak ya da bir pompa aracılığıyla annenin göğsünü boşaltmasıdır. Sık emzirmek süt arttırmada önemli faktörlerden bir tanesi. Unutmayalım ki gebe kalabilen her kadının, bebeğini besleyecek kapasitesi vardır.” ifadelerine yer verdi.