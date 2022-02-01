Türkiye Anne ve iki çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı! Anne hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı! Anne hayatını kaybetti

Türkiye

Anne ve iki çocuğuna hafriyat kamyonu çarptı! Anne hayatını kaybetti

Güngören'de iki çocuğu ile birlikte karşıya geçmeye çalışan anne Nihal Akbaş hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01 Şubat 2022, Salı 10:17 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DHA


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