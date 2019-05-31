Anne ve kıza saldıran genç, mahalleliden dayak yedi

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.’yi (19) takip etti.

Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.’nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı.

BİR ANDA SALDIRDI

Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.’ye saldırdı.

MAHALLELİDEN DAYAK YEDİ

Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.’yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA