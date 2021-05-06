Anne ve kızın feci sonu! Mangal kömürü yakarak intihar ettiler

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Nuray A. ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.’den haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu.





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ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.



