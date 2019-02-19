Anne ve kızını öldüren katil 6 yıl sonra yakalandı

İlk olay, 6 Temmuz 2013 yılında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre A.D., isimli kişi, aralarında ilişki olduğu belirtilen Meryem Güzel ile birlikte kadının annesi Halime Çalışkan’ın paraları ile değerli eşyalarını almaya karar verdi. Halime Çalışkan’ı takibe alan A.D., parasını vermek istemeyen kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra değerli eşyalarını çalarak Meryem Güzel ile birlikte kaçtı.

ANNESİNDEN SONRA KIZINI DA ÖLDÜRTTÜ

Gaziantep’in Nizip ilçesine giden A.D. ve Meryem Güzel, 13 Temmuz 2013 tarihinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Meryem Güzel’i boş bir araziye götüren A.D., kadının kafasını taşla ezerek öldürdü. Meryem Güzel’in de değerli eşyalarını alan zanlı, kayıplara karıştı.

YENİDEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelisinin A.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti. A.D.’nin yakalanması için başlatılan çalışmada, şüpheli şahsın olaylardan sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, aradan 3 yıl geçtikten sonra A.D. isimli şahsın 2016 yılında sahte kimlikle tekrar Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

6 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarına ara vermeden devam eden polisler, A.D.’yi, 9 Şubat 2019 günü Mersin’de gizlendiği eve düzenledikleri operasyon sonucunda yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., her 2 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan A.D. cezaevine gönderildi.