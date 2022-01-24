Türkiye Anne ve oğulun kahreden sonu! Yangında öldüler...

Anne ve oğulun kahreden sonu! Yangında öldüler...

Türkiye

Anne ve oğulun kahreden sonu! Yangında öldüler...

Samsun'da 7 katlı binanın zemin katında çıkan yangında 70 yaşındaki Mesure Gültekin ile 40 yaşındaki oğlu Dursun Gültekin hayatını kaybetti. Yangının ise neden çıktığı henüz bilinmiyor.

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 


Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 

Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Mesure ve oğlu Dursun Gültekin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mustafa İNAN/DHA

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