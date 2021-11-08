Anneden korkunç itiraf! Bebeğinin cesedini duvarın içine saklamış

POSTA.COM.TR- ABD'li 25 yaşındaki Kylie Wilt, polise giderek yaklaşık bir yıl önce ölen bebeğinin cesedini sakladığı itirafında bulundu.

Genç anne, bebeğinin cesedini bir kutuya koyduktan sonra duvarda büyükçe bir delik açarak oraya yerleştirdiğini söyledi. Sonrasında ise duvara yama yaparak tekrar boyadığını söyleyen annenin itirafları tepki çekti.

KONTROLE GELEN YETKİLİLERE YALAN SÖYLEMİŞ

Genç anne, geçtiğimiz haftalarda evine bebeği kontrole gelen görevlilere ise bebeğinin Kuzey Karolina'da olduğunu ve başka birinin ona baktığını söyledi.

Bunun ardından ise 25 yaşındaki Wilt ifadesini değiştirerek, bebeğinin 5 aylıkken Şubat 2021'de öldüğünü itiraf etti.

BEBEĞİN SİSTEMİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMUŞTU

Doğumundan sisteminde uyuşturucu içeren maddeler bulunan bebek, görevliler tarafından aylardır araştırılıyordu. Sistemindeki bu maddenin annesinin hamileyken kullandığı uyuşturuculardan olabileceği tahmin ediliyordu.

Bebeği öldükten sonra panik olduğunu söyleyen genç anne, erkek arkadaşı ve diğer 3 çocuğu ile birlikte başka bir eve taşındıklarını ve ölen bebeğinin cesedini de yanlarında götürdüklerini söyledi.

PARASI OLMADIĞI İÇİN YAPMIŞ

25 yaşındaki anne, bebeğinin cesedini cenaze düzenleyecek parası olmadığı için sakladığını belirtti.

Kylie Wilt, 'bir çocuğun ölümünü gizlemek', 'bir cesedin suistimal edilmesi', 'adaletin engellenmesi', 'sosyal yardım sahtekarlığı' ve 'delillerin tahrif edilmesi' suçlarından yargılanacak.

Bebeğin babası olan Alan Hollis ise 'yasanın işlevlerinin yürütülmesini engellemek' suçundan yargılanacak.