Annegret Kramp-Karrenbauer kimdir?

Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 tarihinde Völklingen'de dünyaya geldi. Eğitmen bir babanın çocuğu olan Karrenbauer, pazar günleri kiliseye gidip cuma günleri et yemeyecek kadar sıkı bir Katolik olarak büyütüldü.

Hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. 1982'de Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium'dan mezun oldu. 1982'de Trier ve Saarbrücken'deki üniversitelerde hukuk ve siyasal bilimler alanında çalışmalarına başladı. 1990 yılında Magister Artium ile çalışmalarını tamamladı.

1999'dan Mart 2018'e kadar, Saarland eyalet parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1999'dan 2000'e kadar CDU parlamenter grubunun parlamenter direktörü olarak çalıştı. 2000 yılında İçişleri ve Spor Bakanı olarak atandı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 Ağustos 2011'de Saarlan Eyaleti Başbakanı seçildi. 2017 yılı eyalet seçimlerini de kazandı. Eyalet başbakanı olan Karrenbauer 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alıp net zafer kazandı. 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Karrenbauer, bu göreve gelen ilk kadındır. Karrenbauer 2018 Şubat ayından beri CDU'nun genel sekreteri olarak görev yapıyor.