Anneler Günü e-ticaret alışverişinde beklenti 3,9 milyar TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, "2020 yılı Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 3.9 milyar TL. Anneler günü haftasında geçtiğimiz yıllarda 250 lira olan sepet tutarı, bu yıl ise 300 TL'ye yükseldi." dedi.

Anneler Günü alışverişinde bu sene fiziksel mağazaların büyük kısmının kapalı olması tüketicileri online alışverişe yönlendirirken, e-ticarette ciddi büyümeler yaşandı.

Ekmekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan pandemi sürecinde AVM ve mağazaların kapalı olmasının, daha önce online'dan hiç alışveriş yapmamış çok büyük bir kesimi e-ticaretin avantajları ile tanıştırdığını söyledi.

Anneler gününün de bu alışverişe önemli katkı sağladığını aktaran Ekmekçi, şunları söyledi:

"Anneler Günü'ne yaklaştığımız dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60'a varan talep artışı yaşandı. 2020 yılı Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 3.9 milyar TL. Anneler günü haftasında geçtiğimiz yıllarda 250 lira olan sepet tutarı, bu yıl ise 300 TL'ye yükseldi. Anneler Günü alışverişleri diğer özel günlerde olduğu gibi 1-2 hafta öncesinden başladı. Geçen senelerden farklı olarak evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde annelerimize aldığımız hediyeler de farklılık gösterdi.

Evde yemek yapma tercihinin yüzde 80 arttığı bu dönemde, annelerimize de yoğun bir şekilde küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerinin alındığını gözlemledik. Yanımızda olmayan ama uzaktan görüşme yaptığımız annelerimiz için ise, bu görüşmelerde kullanım için cep telefonu ve tablet gibi ürünlerde de artış gördük."

Ekmekçi bunun dışında, her zaman olduğu gibi, kozmetik ve güzellik ürünleri, moda ve aksesuar ürünleri, ve birçok kırılımda yer alabilecek hediyelik eşyaların çokça tercih edildiğini bildirdi.

GittiGidiyor verilerine göre, Anneler Günü'nden bir önceki haftanın satış rakamlarında geçen senenin aynı dönemine göre genel olarak yüzde 50, çeşitli kategorilerde yüzde 100'e varan artış yaşandığını bildiren Kantarcı, ortalama 250-300 TL harcama yapıldığını aktardı.



