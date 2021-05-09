Türkiye Anneler Günü için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan klip

Anneler Günü için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan klip

Türkiye

Anneler Günü için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan klip

Anneler Günü için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tarafından özel bir video klip hazırlandı.

09 Mayıs 2021, Pazar 10:49 Son Güncelleme:
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Klipte, annesine zamanında kendisine baktığı özenle ve şefkatle bakan bir evladın vefası görülüyor. Dünyadaki en kutsal ve katıksız sevginin annelik olduğu ve tüm annelerin evlatları için yaptığı fedakârlığın ön plana çıktığı video klipte, annelik duygusu şu sözlerle anlatılıyor:



“Sıcacık bir sevginin en katıksız halidir annelik. O üşümesin diye geceyi gündüz etmektir. Hayatın kaygısını bir tarafa itip sadece onu düşünmektir. Peki, birbirine fedakarlıkla bağlanan iki yüreğin hediyesi nedir? bir anneye verilecek en güzel hediye evladının yanında olmasıdır da bir evlat için hayatın değeri o kelimeyi hala söyleyebiliyor olmaktır.' Klip, 'Anne, iyi ki varsın.” sözü ile son buluyor.

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