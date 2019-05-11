Yarın, kendinden çok her zaman bizi düşünen, bizi karşılıksız seven annelerimizin günü... Bu en anlamlı güne çok az bir süre kala çocuklar da ne hediye almak gerektiği hakkında istişare yapıyorlar. İşte en güzel tavsiyeler...

Klişeden kaçının

Demode olmayı çoktan hak etmiş ve hemen hemen her annenin gözünü doyurmuş olan “çiçek, beyaz eşya, kıyafet, çanta, aksesuar vb. hediyeleri gördüğünüzde oradan hızla uzaklaşın. Tercih edeceğiniz hediyelerin annenizi şaşırtmasını ve mutlu etmesini istiyorsanız bu sene marjinal hediye seçeneklerine yönelmeyi deneyin.

Annenizin ihtiyaçlarına göre hareket edin

Anneler günü gibi özel bir gününde bu gün sırf boş geçmesin diye hediye almak oldukça sıkıcı ve size hayatını adayan anneniz için de hayal kırıklığı olacaktır. Anneler gününde hediye seçmek sizin için stresli bir işse, anneler gününe birkaç hafta kala annenizin ağzını arayabilirsiniz. Annenizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurursanız ve günlük hayatta neleri talep ettiğine kulak kesilirseniz anneler gününde de en isabetli hediyeyi seçebilirsiniz.

Empati kurun

Hediye alırken “Aaa bu çok güzelmiş“, “Şu harikaymış diyerek beğendiğiniz hediyelere yöneldiğinizde kendinizi frenleyin. Çünkü kendi beğenilerinizden de öte annenizin neleri beğeneceğine öncelik vermelisiniz. Anneler günü hediyesi arayışına geçtiyseniz öncelikle empati kurmayı unutmamanız gerekiyor.

Hediye paketine özen gösterin

Dış görünüş her zaman çok önemlidir. Hediyenizi annenize uzattığınız zaman anneniz hediye paketinizin şıklığından etkilenmeli içerisindeki sürprizinizin ne olabileceğine dair daha çok meraklanıp heyecanlanmalıdır. Hazır hediye paketlerini tercih edebileceğiniz gibi bizzat kendi ellerinizle de oldukça şık hediye paketleri hazırlayabilirsiniz.

Hediyeyi fiyatıyla değerlendirmeyin

Önceliğiniz her zaman aldığınız hediyeyi beğenmeniz olsun. “Ucuz hediye kalitesizdir ya da “pahalı hediye değerlidir gibi kalıplara takılmayın. Alacağınız çok pahalı bir hediye samimiyetinizi katmadığınız takdirde dünyanın en değersiz hediyesine dönüşebilir. Dolayısıyla alacağınız hediyeyi sevmeniz, önemseyerek ona ulaşmaya çalışmanız çok çok önemli.

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.Videoyu Oynat

*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.

*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.