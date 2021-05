Anneler günü ne zaman? En güzel Anneler Günü sözleri...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Anneler Günü'nün hangi güne denk geldiği de araştırılmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanmaya denk gelen Anneler Günü sebebiyle hediye alışverişi yapmak isteyenler de online alışverişe yöneliyor. Bu yıl çoğu kişi de pandemi nedeniyle annesinden uzak bir Anneler Günü geçirecek. Peki, 2021 yılında Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ülkelere göre kutlama tarihleri farklılık gösteren Anneler Günü Türkiye'de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. 2021 yılı Anneler Günü tarihi ise 9 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

* Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

* Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

* Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun...

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ

Anneler Günü'nde en çok tercih edilenlerden birisi çiçekler. Sevdiği bir çiçeği annenize alarak onu mutlu edebilirsiniz.

Güzelliğine düşkün anneler için parfüm, kozmetik ürünleri tercih edilebilir.

Mutfakta vakit geçirmeyi seven anneler için mutfak aletleri, kahve makinaları, elektronik aletlerden birini seçebilirsiniz.

Yatak odası için güzel bir nevresim takımı da anneleri çok mutlu edebilir.

Takılardan hoşlanan anneler için aksesuar, kolye, küpe ya da yüzük alınabilir.