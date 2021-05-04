Anneler Günü dünyanın dört bir yanında kutlanmaktadır. Annenize sadece bir hediye vererek değil ona bir şiir okuyarak da gününü güzelleştirebilirsiniz. Ben şiir yazma konusunda pek fazla yetenekli değilimdir diyenler anneler Günü için hazırlamış olduğumuz şiir önerilerine göz atabilirler. İşte Anneler Günü şiirleri ve Anneler Günü için 1-2-3 kıtalık en güzel akrostiş şiirler...

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

beni de beraber al anneciğim!

Anne Sevgisi

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

Cennet Annem

Annem benim biriciktir,

Cennet kendisiyle özdeştir,

Annem hiç üzülmesin derim,

Ben annemi her şeyden çok severim.

Anneler, anneler, cefakar anneler,

Çocukları için her şeyi veren anneler,

Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,

Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa.

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,

Canımı verir incitmem,

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan....

ANNE

Her gece başucumda

Ninni söyleyen sendin

beni uyutmak için

Hiç uyumazdın kendin

Gözümü yaşlı görsen

İçin sızlar derinden

Seni birazcık üzsem

Aklım çıkar yerinden.

Kalbimde iki köşe

Borçluyum Yaradana

Bunlardan biri sana

Öteki de vatana

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir.

Ben onu nasıl bileceğim?

Sen ona anne diyeceksin.

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde