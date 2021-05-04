Anneler günü şiirleri: Anneler günü için 1-2-3 kıtalık en güzel akrostiş şiirler
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü kutlanıyor.Anneler Günü'nü sadece hediyerler değil annenize yazacağınız minik bir şiirle de daha güzel hale getirebilirsiniz. Anneler Günü için şiir arıyorsanız sizin için derleyip bir araya getirdiğimiz Anneler Günü şiirleri ve Anneler Günü için 1-2-3 kıtalık en güzel akrostiş şiirleri annenize okuyabilirsiniz. İşte anneler Günü'nde annenize okuyabileceğiniz akrostiş şiirler.
04 Mayıs 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Anneler Günü dünyanın dört bir yanında kutlanmaktadır. Annenize sadece bir hediye vererek değil ona bir şiir okuyarak da gününü güzelleştirebilirsiniz. Ben şiir yazma konusunda pek fazla yetenekli değilimdir diyenler anneler Günü için hazırlamış olduğumuz şiir önerilerine göz atabilirler. İşte Anneler Günü şiirleri ve Anneler Günü için 1-2-3 kıtalık en güzel akrostiş şiirler...
ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
beni de beraber al anneciğim!
Anne Sevgisi
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
Cennet Annem
Annem benim biriciktir,
Cennet kendisiyle özdeştir,
Annem hiç üzülmesin derim,
Ben annemi her şeyden çok severim.
Anneler, anneler, cefakar anneler,
Çocukları için her şeyi veren anneler,
Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,
Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem
ANNEM
Bağım olsa,bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa.
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan.
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.
Bir sözünü iki etmem,
Canımı verir incitmem,
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan....
ANNE
Her gece başucumda
Ninni söyleyen sendin
beni uyutmak için
Hiç uyumazdın kendin
Gözümü yaşlı görsen
İçin sızlar derinden
Seni birazcık üzsem
Aklım çıkar yerinden.
Kalbimde iki köşe
Borçluyum Yaradana
Bunlardan biri sana
Öteki de vatana
DÜNYADAKİ MELEĞİM
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvardım Yaradan'a.
Ağladım hıçkıra, hıçkıra
Nasıl yaşarım Dünya'da?
Ulu Yaradan buyurdu:
Gönderdim bir melek Dünya'ya
O yemez, seni yedirir.
O giymez, seni giydirir.
Ben onu nasıl bileceğim?
Sen ona anne diyeceksin.
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde