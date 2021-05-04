Hayatımızdaki en değerli varlıklardan biri olan annelerimiz adına düzenlenen Anneler Günü, bu yıl 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmada olduğumuz için annelerinden ayrı yaşayanlar ne yazık ki ziyaret gerçekleştiremeyecek. Ancak sosyal medya ve görüntülü görüşmelerle annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamamız mümkün. Bunun için ihtiyacımız olan şey ise Anneler Günü sözleri ve anlamlı mesajları... İşte 2021 Anneler Günü için kısa-uzun, duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları...

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun. Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem canım annem… Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bir tanem.

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.