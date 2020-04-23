Anneler Günü’nün en güzel hediyesi

Önerimiz bu yılın gençlik mucizesi olarak da anılan L’Occitane Reset Göz Çevresi Serumu. Özellikle göz çevresi için formüle edilen yeni Overnight Göz Çevresi Gece Serumu, yorgun görünümlere çok kısa bir süre de elveda ediyor.

Göz çevrenizi yenileyin...

Geçen yıl Reset Gece Serumu ile güzel bir cilt çıtasını en yukarı taşıyan L’Occitane, bu yıl Reset Gece Göz Çevresi Serumu ile (Overnight Reset Eye Serum) sadece kırışıklıkları değil, şişkinlikleri, koyu halkaları, ince çizgileri de düzeltmeye geldi.

Sadece bir gecelik kullanım sonrası bile etkilerini görülebilen serum, ölmez otu esansiyel yağı, mercanköşk özü ve dişotu özü ile annenizin cildnii her gece yeniden gençliğine döndürecek.Maya özü ile zenginleşen, kokina, gotu kola, kadife çiçeği, meyankökü ve at kestanesi ile cilt tonunu eşitleyen ürün, kafein içeriğiyle de gençliği gözlere taşımaya hazır.

Baştan çıkarıcı yapısıyla Overnight Reset Eye Serum

Ölmez otu esansiyel yağ ile zenginleştirilmiş,altın baloncuklardan oluşan ama yüzde 90 su fazı ile yağlı bir his yaşatmayan serum, mikro akışkan kapsülleme tekniği ile içindeki sıvıyı hapsederek kullanıyor. Ciltte mükemmel hızda eriyen, yarı saydam ve kokusuz 1600baloncuk barındıran Reset Eye Serum ile ilgili klinik deneyler gösteriyor ki; sadece bir haftalık kullanım sonrası koyu halkalar ve kırışıklık görünümü azalıyor, göz çevresinin ışıltısı artıyor.