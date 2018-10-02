Anneler 'hayal' babalar 'iş' diyor

Her 10 anne-babadan 4’ü okul seçiminde okulun eve yakın olmasını ilk sırada tercih ediyor. İkinci sırada ise, ‘devlet okulu olması’ tercihi aldı. Çocukların yaş grubu yükseldikçe devlet okulu tercih oranı yükseliyor. AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, çocuklarının eğitimine nasıl yaklaştıklarını araştırdı. ‘Anne Babaların Eğitim Gündemi’ başlıklı araştırmaya göre, kız ve erkek çocuğu olan bireyler arasında, okul seçimi konusunda önemli bir fark söz konusu: Seçilen okulun, ‘bilim, sanat ve kültür konularında aktif olması’ tercihini, kız çocuğu olan bireyler daha fazla önemsiyor.

Eğitim sistemi daha da geliştirilmeli

Anne-babalar eğitim sisteminde şu konuların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor: Eğitim sisteminde, çocukların içindeki potansiyelin daha fazla ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarındaki sosyal aktivitelerin artırılması, mesleki eğitime verilen öneminin artırılması, ailelere yönelik, eğitim bilinci yerleştirilmesi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi ve eğitim için ayrılan devlet bütçesinin artırılması.

Ebeveynlerin gurur kaynağı

Çocuklarının en çok hangi başarılarından gurur duyacakları sorusuna, anne babaların yarısı, ‘çocuklarının kendi hayallerini gerçekleştirmesi’ şeklinde yanıtladı. Araştırmaya katılanların yüzde 25’i ise ‘bilimsel başarıdan’ gurur duyacağını söyledi. Nobel Ödülü ve Olimpiyat Madalyası gurur kaynağı arasında yer aldı. 10-15 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin ise, ‘kendi işini kurması’ konusuna odaklanması dikkat çekti.

'Çocuklar hayal ettiği eğitimi alsın'

Eğitim dönemi boyunca çocuklarının başlarına gelebilecek en iyi şey sorusunu her 10 anne babadan 3’ü ‘hayal ettikleri eğitimi alabilmeleri’ şeklinde yanıtlıyor. Yüzde 22’lik bir grup, iş bulabileceği bir eğitim almasını önemsiyor. Yüzde 17’lik bir grup ise çocuklarının saygı göreceği bir meslek edinmek üzere eğitim almasını arzu ediyor. Anneler daha çok ‘hayal edilen eğitim’, babalar ise ‘iş bulabilecekleri eğitim’ diyor.

İlkokul en önemli dönem

Anneler, en önemli eğitim dönemi olarak ilkokulu görürken, babalar ise lise döneminin önemli olduğu görüşünde. Ayrıca, her 10 anne babadan 4’ü, çocuklarının hayatını etkileyecek en önemli eğitim döneminin ‘ilkokul’ olduğunu düşünüyor. Lise dönemi ise 2’nci sırada alıyor.