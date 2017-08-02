Anneler için büyük yenilik: Sıvı çocuk devam sütü

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin annelerin ve babaların hayatlarını kolaylaştıracak yeni ürünü Sıvı Aptamil Çocuk Devam Sütü, raflardaki yerini aldı. Sıvı Aptamil Çocuk Devam Sütü artık parka, alışverişe, tatile giderken anne ve babalara büyük kolaylık sunuyor. Her yerde kullanıma uygun pratik yapısıyla anne babaların kolaylıkla taşıyıp kullanabileceği Sıvı Aptamil Çocuk Devam Sütü, içime hazır 200 mililitrelik şişesiyle oda sıcaklığında veya benmari usulü ısıtılarak kullanılabiliyor.









Renklendirici ve koruyucu içermiyor





Türk Gıda Kodeksi gereğince koruyucu ve renklendirici içermeyen Sıvı Aptamil Çocuk Devam Sütü, hava almayacak şekilde kapatıldığı için son tüketim tarihine kadar tazeliğini koruyor. Marketlerde, eczanelerde ve bebek mağazalarında 3.95 TL fiyatla satışa sunulan Sıvı Aptamil Çocuk Devam Sütü, içime hazır ve pratik formuyla fark yaratıyor.









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www.ilkadimlarim.com

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