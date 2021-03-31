Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunlu (bu süre memurlarda 24 ay).

EN DÜŞÜK 8.904 TL

Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8.904 lira.

HAKEDİŞ ŞARTLARI

Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

DİĞER ÖDEMELER

Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor.

Tüm bu ödemelere ek olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var.