Annelere özel hayatı kolaylaştıran fırsatlar

Yılın en özel zamanlarından biri olan Anneler Günü geldi. Çocuklar anneleri için en büyük hediye. Küçük bir çiçek, bir öpücük, bir tatlı söz anneler için yeterli olsa da bugün annelerine sürpriz yapmak ve onların hayatını kolaylaştırmak isteyenler hediye arayışına girdi. Evlerde daha fazla vakit geçirilen, ev işlerine normalde olduğundan daha çok vakit ayrılan bugünlerde desteğe ihtiyaç duyan başta baş tacımız anneler olmak üzere tüm ev halkının hayatını kolaylaştırma vakti. Evdeki hayatı kolaylaştıracak Vestel Küçük Ev Aletleri, Elektrikli süpürgeler ve seçili ankastre setler 2-12 Mayıs tarihleri arasında yüzde 15 indirim fırsatı ile satışta. Mutfakta harikalar yaratmaya yardımcı blenderdan miksere, tost makinesinden kahve makinesine kadar onlarca Vestel Küçük Ev Aleti ve temizliğe yardımcı Vestel elektrikli süpürgeler sahiplerini bekliyor. Mutfakların şıklığına şıklık katacak Vestel Ankastre Setler sayesinde evlerde keyifli sofralar hazırlanıyor. Üstelik vestel.com.tr’den verilen siparişler 24 saatte annelerin kapısında!

Anneler Günü’ne özel reklam filmi: “Anlat ki kabarsın kekim, ben bu işte acemiyim”

Anneler Günü’ne özel reklam filmi yayınlayan Vestel, korona virüs salgını nedeniyle uzak kaldığımız annelerimize olan özlemimizi anlatıyor. Her konuda ilk danıştığımız isim olan annelerimiz söz konusu mutfak olduğunda başrolü oynuyorlar. Vestel’in reklam filminde mutfağa giren bir genç, annesinden destek istiyor. Anne-çocuk özlemi izleyiciye aktarılırken, mutfakta çaresiz kalmış bir gencin her seferinde annesini arayıp yardım istediği filmde jingle olarak “Bana Esmeyi Anlat” şarkısı "Bana Ekmeği Anlat" olarak kullanılıyor. Genç, acemi olduğu konularda şu sıralar birçok kişinin yaptığı gibi annesini görüntülü olarak arıyor ve ona danışıyor. Annesinin yönlendirmesi ve Vestel ürünlerinin yardımıyla daha iyi sonuçlar elde etse de annesi gibi yapamıyor. Filmin sonunda verilen mesajla annesini aramak için aslında yemek tariflerinin bir bahane olduğu, asıl nedenin annesine duyduğu özlem olduğu anlatılıyor.