Annelere tavsiyeler: Çocukta ağız içi yaralara karadut özü

Özellikle 7 günü geçen ağız içi yaraları bağışıklık sistemini düşürmekte ve enfeksiyon vücuda yayılarak ateş, titreme gibi belirtilerle de sağlığı tehdit edici şekilde ilerleyebilmektedir. Bu nedenle 7 günde geçmeyen ağız içi enfeksiyonlarda muhakkak doktora başvurulmalıdır. Diğer yandan ağız içi yaraları konuşma ya da beslenme esnasında acı oluşturduğu için iştahsızlığı da beraberinde getirmektedir. Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve iştahsızlık, ateş gibi şikâyetleri varsa muhakkak ağız içi kontrolü yapılmalı ve pamukçuk ya da aft açısından değerlendirilmelidir. Basit bir ağız içi enfeksiyonu vücudu saran ciddi enfeksiyonlara yol açabildiğinden vakit kaybetmeden önlemlerin alınması gerekmektedir. Bebek ve çocukta ağız içi enfeksiyonlarının tedavisinde önereceğim doğal takviye ise şüphesiz ki “KARADUT ÖZÜ”dür.

Çünkü karadut özü içeriğinde bulunan C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinko gibi minerallerin yanında beta karoten içeriği ile antimikrobiyal, antienflamatuar gibi iltihap giderici özelliklerinin yanında yara iyileştirici özelliğe de sahiptir. Aynı zamanda herhangi bir yan etkisi bulunmadığından ve hoş tadı ile de çocuklarınızın rahatlıkla tüketebileceği bir yapıdadır. Annelere, ağız içi yarası bulunan çocuklarınıza tahta kaşık ile sabah akşam 1’er tatlı kaşığı karadut özünü ağızda bekleterek ya da çalkalayarak alımını ya da günde bir avuç yaş karadut tükettirmenizi önermekteyim. Böylelikle çocuğunuz hem kendisine acı veren ağız içi yaralarından kurtulmuş olacak hem de bu süreçte yetersiz beslenme ile muhtemel olarak kaybettiği vitamin ve mineral takviyesini karşılamış olacaktır.