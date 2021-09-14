Annelik Estetiği (Mommy Makeover) nedir?

Annelik estetiği, birçok kadının gözünü korkutan, o doğum sonrası oluşan deformasyonları gidermek için uygulanan işlem olarak biliniyor. Doğan her çocuğun annenin güzelliğinden bir parça aldığı gibi yaygın bir inanış olsa da gebeliğin anneler üzerinde meydana getirdiği deformasyonlar inanıştan öte bir gerçektir. Yine emzirme dönemi sonrası kadınların memelerinde sönme sarkma küçülme gibi birtakım deformasyonlarla karşılaşılabiliyor. Bunlara ek olarak gebelik sonrasında vajinal deformasyonlar, kilo alıp vermelere bağlı birtakım sarkmalar da söz konusu olabiliyor.

Annelik Estetiği, tüm bu sayılan deformasyonların düzeltilmesine yönelik yapılan bir işlemdir. Bu işlemin elemanlarını, Liposakşın (Yağ Alma), Abdominoplasti (Karın Germe), Meme Dikleştirme, Büyütme, Asimetri Giderilmesi ve bazen Küçültme, bazı hastalarda Vajinoplasti olarak ele alınmaktadır.

Liposakşın: Spor ve diyet ile eritilemeyen özellikle sırt ve yanlarda, karın ön kısmında, basen ve bacaklardaki yağların belirli prosedürlere uyularak alınması işlemidir.

Abdominoplasti (Karın Germe): Bu işlem liposakşın ile kombine edilerek karında bulunan gevşek, buruşuk, sarkık ve geniş görüntüyü gidermeyi amaçlamaktadır. Gerekli bölgelere yapılan liposakşın işleminin ardından, varsa eğer, sezeryan izinin uzatılması şeklinde karın derisindeki fazlalığın alınması ile devam eder. Üçüncü aşama en önemli adım olup gebeliğe bağlı ayrılmış fakat geri birleşememiş karın kaslarının onarılması işlemidir. Son aşamada ise göbek için yeni bir delik oluşturularak işlem sonlandırılır.

Meme Dikleştirme: Sarkma olsa da olmasa da hastanın bu durumdan şikayetçi olması gerekmektedir. Zira hafif bir sarkma var ve hasta mutsuz değil ise herhangi bir müdahale önermemek, oluşabilecek izler göz önüne alındığında, en doğrusu olacaktır. Bu müdahalelerde memede sönme yoksa meme başı hastanın boyuna ve beden yapısına uygun yere transfer edilip alt kısım toparlanır. Sönme varsa bu işleme Memeye implant yerleştirilmesi yani silikon protezle büyütme eklenir.

Bu ameliyatlar ortalama 5 saat sürse de zaman değişkenlik gösterebilir. Hastalar genelde 1-3 gün hastanede yatırılır. Sonraki bir haftalık süreçte yara bakımı uygulanır.

En çok sorulan soruların başında oluşacak izler gelmektedir. Her hastaya uygulanan dikiş işlemi, kullanılan materyaller, sonrasındaki yara bakımı harfiyen aynı olsa da her kişide iz miktarı farklı olabilecektir. İzler karın germe için sezaryen izinin sağına ve soluna uzatılıp iç çamaşırının içinde kalacak şekilde lokalize edilir. Memede ise dikleştirmesiz meme büyütme uygulandıysa eğer meme altında 3-4 santimetrelik bir iz olacakken, dikleştirmeli olgularda meme başından aşağıya doğru lolipop şeklinde veya Ters T yani çapa görüntüsü de olabilecektir.

Hastalara ameliyat sonrası 1 ay kadar önerilen korseleri kullanmaları, ağır egzersiz ve aktivitelerden kaçınmaları önerilmektedir. Ayrıca Karın Germe ameliyatlarından sonra uygulanan kas dikişlerinin, gebelik üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden dolayı, en az bir yıl gebelikten kaçınmaları, bu süre içinde gebelik planı varsa, ameliyatı ileri bir tarihe ertelemeleri önerilmektedir.

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