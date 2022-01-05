2019 yılında sinemalarda vizyona giren Annem filminin senaryosu, Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey Tanıl’ın kaleminden çıktı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. Annesinden utanan ve ondan bir an önce kurtulmak isteyen bir genç kızın hikayesini anlatan Annem filmi, izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor…

ANNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir dram filmi olan Annem, bir anne kızın hikayesini ders verir nitelikte izleyiciye aktarıyor.

Büyük hayalleri olan Nazlı, annesinden utanmaktadır ve bir an önce ondan kurtulmak istemektedir. Annesi ise kızı için her şeyi yapmaya hazırdır ve Nazlı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Nazlı, üniversiteyi kazanıp annesini ve doğduğu toprakları bırakıp giderken oldukça mutludur ancak yaşadıkları yüzünden yıllar sonra yeniden köyüne ve annesine dönmeye karar verir.

Samimi ve iç acıtan hikayesiyle sık sık duygusal anlar yaşatan filmin final sahnesi ise izleyicide soğuk duş etkisi yaratır.

ANNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sumru Yavrucuk

Özge Gürel

Sercan Badur

Tuna Orhan

Itır Esen

Fatma Toptai

Fulya Özcan

Zuhal Acar

Tuğçe Karabayır

ANNEM FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Mustafa Kotol’un üstlendiği Annem filminin çekimlerinin büyük bölümü Kırklareli'nin Merkez Armağan köyünde gerçekleştirildi.