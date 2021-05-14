Anneme hediyem (Oyun)
Çocuklar, vakit ayırıp özenle yaptıkları boyamaları önemli bir başarı olarak görürler. Bu aktivitede çocuğunuzun emek vererek yaptığı hediye çocuğunuzun gurur duymasını sağlayıp özgüvenini geliştirir.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton, renkli parmak boyası veya sulu boya. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzdan parmak boya ile bir buket ve içerisine çiçek gövdeleri çizmesini isteyiniz. Daha sonrasında da boyayı kullanarak gövdelerin üzerine el baskısı yapmasını isteyiniz. Ve ta tam! Çiçek buketimiz hazır.