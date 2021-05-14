Anneme hediyem (Oyun)

MALZEMELER

Karton, renkli parmak boyası veya sulu boya. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzdan parmak boya ile bir buket ve içerisine çiçek gövdeleri çizmesini isteyiniz. Daha sonrasında da boyayı kullanarak gövdelerin üzerine el baskısı yapmasını isteyiniz. Ve ta tam! Çiçek buketimiz hazır.