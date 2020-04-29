Annemin sevgisini, özverisini, değerini #DahaİyiAnladım

Yanında veya Uzakta;

Online derslere eşlik eden annelerin ne kadar çok şey bildiğine inanamayanlara,

Gün içinde ne denli yoğun bir iş temposu ile çalıştığına hayret edenlere,

Herkesin sağlığı ve mutluluğu için muhteşem bir düzenle evi nasıl yönettiğine şaşıranlara,

Sımsıkı sarılmak için gün sayanlara,

Anne sevgisini yüreğinde taşıyanlara seslenerek "Canım Annemi Daha İyi Anladım" demeye davet ediyor!