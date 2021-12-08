Annemizi Saklarken dizisi ekran yolculuğuna Star TV ekranlarında başlarken yeni dizi hakkında televizyon izleyicilerinin de merakı artarak devam ediyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelecek dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yön otururken, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınıyor. İşte, Annemizi Saklarken dizisinin hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Handan (Hande Doğandemir) henüz çocuk denilebilecek bir yaştayken ilk çocuğunu dünyaya getirir. Ardından da iki bebeği daha olur. Şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışmaktadır. Dündar ve Zerrin Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Handan Demir çiftinin evine gidip geldiği sırada Handan Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeker ve hem genç kadının hem de çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişir

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi

Hande Doğandemir

Hatice Aslan

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erdem Kaynarca

Ece Yaşar

Ezgi Gör

İncinur Sevimli

Barış Taşkın

Ezgi Tombul

Zümre Ertürk

Semih Kızılkaya

Merve Sevin

Güngör Bayrak

Özgür D. Foster

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barış Yön’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınan Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ancak çekimlerin hangi semtlerde yapıldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.