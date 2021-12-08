Magazin Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken nerede çekiliyor?
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Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken nerede çekiliyor?

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Annemizi Saklarken dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken nerede çekiliyor?

Annemizi Saklarken dizisi 8 Aralık Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıkıyor. Hande Doğandemir ve Kutsi gibi başarılı oyuncuların başrolü paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinin konusu kadar oyuncuları ve çekildiği yerler de merak ediliyor.

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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Annemizi Saklarken dizisi ekran yolculuğuna Star TV ekranlarında başlarken yeni dizi hakkında televizyon izleyicilerinin de merakı artarak devam ediyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelecek dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yön otururken, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınıyor. İşte, Annemizi Saklarken dizisinin hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Handan (Hande Doğandemir) henüz çocuk denilebilecek bir yaştayken ilk çocuğunu dünyaya getirir. Ardından da iki bebeği daha olur. Şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışmaktadır. Dündar ve Zerrin Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Handan Demir çiftinin evine gidip geldiği sırada Handan Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeker ve hem genç kadının hem de çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişir

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kutsi
  • Hande Doğandemir
  • Hatice Aslan
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Erdem Kaynarca
  • Ece Yaşar
  • Ezgi Gör
  • İncinur Sevimli
  • Barış Taşkın
  • Ezgi Tombul
  • Zümre Ertürk
  • Semih Kızılkaya
  • Merve Sevin
  • Güngör Bayrak
  • Özgür D. Foster

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barış Yön’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınan Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ancak çekimlerin hangi semtlerde yapıldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.  

 

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