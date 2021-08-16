Annenin en zor seçimi

Avustralya’nın Adelaide kentinde Carol Montgomery-Dwyer (26) ve Daniel Reece (30) çifti, oğulları Wally’nin kızaran gözünü göstermek için doktora gitti. Basit bir göz enfeksiyonuna benziyordu. Ancak testlerde Wally’de kanserin nadir görülen bir türüne rastlandı. Doktorlar geçen ay aileye bu haberi verdiğinde Carol, 10 haftalık hamileydi. Kemoterapi uygulanan Wally’nin yanına yaklaşması yasaklandı. Çünkü karnındaki bebeği de koruması gerekiyordu.

‘KAHROLUYORUM’

Tedavi nedeniyle Wally’nin yaydığı radyasyonun bebeğe zarar vermemesi için Carol’a oğluyla günde 10 dakika görüşme hakkı tanınıyor. Wally, tedavisi tamamlanana kadar annesiyle doya doya temas kuramayacak. Carol’ın oğlunun altını değiştirmesine bile izin verilmiyor. 14 haftalık gebe Carol, “Oğlumun hastalığını öğrendikten sonra kendimde değilim. Wally çok neşeli ve cesur bir çocuk. Bir anne olarak yaşadığım bu çaresizlikle kahroluyorum” dedi.