Annenin feryadı: Çocuklarımı kurtarın

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkazdan kurtarılan anne, çocuklarının geride kaldığını söyleyerek kurtarma ekiplerinden onların da kurtarılmasını istedi.

25 Ocak 2020, Cumartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Annenin feryadı: Çocuklarımı kurtarın

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkazdan kurtarılan anne, çocuklarının geride kaldığını söyleyerek kurtarma ekiplerinden onların da kurtarılmasını istedi.

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için büyük bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kurtarılan bir anne, yetkililerden çocuklarının kurtarılmasını istedi. Yaralı anne, "Çocuklarım merdivenin orada, çelik kapının altında kaldı, onları kurtarın" dedi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.


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