Türkiye Annenin korku dolu anları: Oğlunu karşısında görünce...

Annenin korku dolu anları: Oğlunu karşısında görünce...

Türkiye

Annenin korku dolu anları: Oğlunu karşısında görünce...

Antalya'da, yangın haberini alıp korku içinde eve gelen anne; eşi ve oğlunun evde olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. O sırada ambulansa alınana Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp ağlamaya başladı.

06 Ocak 2022, Perşembe 11:10 Son Güncelleme:
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Antalya'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. Yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşi ve oğlu için endişelenip sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınana Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Altuntekin ailesinin evinde dün saat 21.30 sıralarında Yangın çıktı. Evde bulunan Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem itfaiyeye Haber verip, dışarı çıktı. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Diğer oğlu Ferhat (16) ile dışarıda olan Elif Altunkalem, evlerinde yangın çıktığını haber alıp, geldi. Yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünen Elif Altunkalem, sinir krizi geçirdi. Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, yanına gelen oğlu Onur'a sarılıp gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen baba oğula ambulansta müdahale edildi. Nefes almakta güçlük çeken Fazıl Altunkalem solunum cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı.

'SANİYELER İÇİNDE YÜKSELDİ'

Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, "Yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.


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