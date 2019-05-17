Annesi için uzaklaştırma talep etti!

Türkiye, Prof. Dr. Cevat Babuna ve eşi Semin Babuna’yı, Adnan Oktar’ın müridi olan dört kız, bir erkek çocukları ile torunları için verdikleri mücadeleyle tanıdı. Prof. Dr. Babuna, iki yıl önce hayatını kaybetti. Vefat ilanında çocuklarının ismi yoktu. Semin Babuna ise Oktar grubuna yönelik operasyon sonrası 25 yıllık mücadelesinde yeni bir sayfa açtı.

GÖRÜŞMEDİLER

Operasyon sonrası beş çocuğu ve bir torunu tutuklanan Semin Babuna, ilk olarak çocuklarını cezaevinde görmek için adım attı. Ancak ilk ziyaret ettiğinde çocukları ve torunu görüşmeyi kabul etmedi. Anne Babuna yılmadı ve en son görüşe gittiğinde, iki kızı görüşmeyi kabul ederken, diğer çocukları görüşmedi. Bir süre sonra sadece anne Babuna ile Tuba Babuna görüşmeye başladı. Geçtiğimiz ay, kanser tedavisi gören Tuba Babuna, sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Hâkim, şüpheli Babuna’nın konut terk etmeme suretiyle tahliye edilmesine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Ancak Tuba Babuna adres olarak gösterdiği annesinin evine hiç gitmedi. Kızının tahliye olduktan sonra kendi iradesi dışında başka bir adrese götürüldüğünü söyleyen anne Babuna, kızının kendisi ve torunu Emre Babuna için altı ay uzaklaştırma talebinde bulunduğu haberiyle yine yıkıldı.

"RAHATSIZLAR"

Talebe itiraz ettiklerini söyleyen Semin Babuna şunları anlattı: “Kızım cezaevinden çıkar çıkmaz örgüt avukatları vasıtasıyla bilmediğimiz bir adrese götürüldü. Bu olayla ilgili size verdiğim röportaj sonucunda örgüt bu işten çok rahatsız oldu ve kızımı tekrar telefonla benimle irtibata geçirdiler. Birkaç gün telefonla konuşabildik. Fakat sonrasında bağımızı kopardılar.

Kızımın bizimle bağını koparmak için avukatı Hacı İbrahim Tokan hakkımda iftira ve yalan beyanlarla dolu bir dilekçe ile adli makama başvuru yapmış. Bunun sonucunda hakkımda kızımdan 6 aylık uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Tek isteğim çocuklarımı görmek. Kızımın rahatsızlığı var onun tedavisinden tedirgin oluyorum. Ne olursa olsun ben evlatlarımdan asla vazgeçmeyeceğim. Şimdi de, kızımı taciz ettiğim gerekçesiyle uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ne demek taciz etmek. Bunları kızım değil örgütün avukatları hazırlıyor. Kızımı örgüt idare ediyor. Hâlâ örgüt yüzünden iradesini kullanamıyor.”

Çiğdem Yılmaz - Milliyet