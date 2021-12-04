Türkiye Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Genç öğretmenden acı haber

Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Genç öğretmenden acı haber

Türkiye

Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Genç öğretmenden acı haber

Antalya'da daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz (28) denizde ölü bulundu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı´nda meydana geldi. Parktaki vatandaşlar, deniz üstünde kıyafetleriyle birinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber parka polisin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 100 metre açıkta hareketsiz şekildeki kişiyi bota bota aldı.

Kıyıya çıkarılan kişinin görevlilerce yapılan incelemesinde; hayatını kaybettiği tespit edilirken, üzerinden de Hamza Yılmaz adıyla öğretmen kimliği çıktı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

AÇIK UNUTTUĞU MAİLDEN YERİ BULUNMUŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Yılmaz´ın 14 Kasım´da Batman´daki ailesinin yanından ayrıldığı, 3 Aralık günü Ankara´dan Antalya´ya gidiş için otobüs bileti aldığını açık unuttuğu mailden gören ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Yılmaz´ın Ankara´dan bu sabah saatlerinde otobüsle Antalya´ya geldiği öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yıldız: Beyoğlu’nda Arapça tabela yok
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Seçim sektörü
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anadolukavağı önlerinde kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı