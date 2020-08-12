Doğa Annesi olmayan yavru sincaplara özenle bakıyor

Annesi olmayan yavru sincaplara özenle bakıyor

Doğa

Annesi olmayan yavru sincaplara özenle bakıyor

Düzce'de, anneleri yavruladıktan sonra ortadan kaybolan 2 sincabın bakımını üstlenen Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, enjektörle süt vererek beslediği hayvanları yanından ayırmıyor.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 15:51 Son Güncelleme:
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Düzce'de, anneleri yavruladıktan sonra ortadan kaybolan 2 sincabın bakımını üstlenen Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yanından ayırmadığı hayvanları enjektörle süt vererek besliyor. İlçenin Osmaniye Mahallesi'nde bir evin çatısında yuva yapan sincap iki yavru dünyaya getirdi. Sabah bahçesinde iki yavru sincabın olduğunu gören ev sahibi, anne sincabın yuvaya dönmediğini fark etti. Ev sahibi, yavrulara bakamayacağını düşünerek hayvanları telef olmamaları için Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti. İki yavrunun bakımını üstlenen İlçe Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, enjektörle süt vererek beslediği hayvanları odasında yanından ayırmıyor.

"Yavrulara anne şefkatiyle bakmaya çalışıyorum"

Ekinci, AA muhabirine, çatısında yavrulayan anne sincabın yuvasına dönmemesi üzerine ev sahibinin iki yavruyu müdürlüklerine teslim ettiğini söyledi. Yavruların bakımını üstlendiğini dile getiren Ekinci, "Yavrulara anne şefkatiyle bakmaya çalışıyorum. Vatandaş sincapları gelip teslim etti. Daha gözleri bile açılmamış. Annelerini tahminlerimize göre yırtıcı hayvanlar öldürmüş olabilir. Yavrular da yuvadan aşağıya düşmüşler. İnek sütü ısıtarak şırınga yardımıyla karınlarını doyuruyoruz. Ufak ufak emiyorlar, bu şekilde beslenmeleri sağlanıyor" diye konuştu.

 3 hafta bakılıp doğaya salınacaklar

Hayvanların daha iyi şartlarda bakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini aktaran Ekinci, "Sincaplar daha çok küçük ve iyi bakılmaları lazım. Bizler de Milli Parkları aradık. Orada rehabilitasyon merkezi var. 3 hafta orada bakılıp doğaya salınacaklar. Burada ne kadar iyi baksak da doğal ortamlarında olmaları onlar için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.


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