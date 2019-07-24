Annesi tarafından yanlışlıkla ezilen çocuk toprağa verildi

Annesi tarafından yanlışlıkla ezilen çocuk toprağa verildi Samsun’da otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi. Cenazede acılı anne, diğer oğluna sarılarak gözyaşlarına boğuldu