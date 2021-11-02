Annesine uygunsuz mesaj attığını iddia etti! Köylüsünü öldürdü...

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Suşehri ilçesi Camili köyünde meydana geldi. Muhtar Kadir Duran'ın evinde, Yusuf İslam Duran ile annesi G.D.'ye telefondan uygunsuz mesaj gönderdiğini iddia ettiği köylüsü Yasin Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf İslam Duran, Yasin Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar Kadir Duran'ın ihbarı üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri Yusuf İslam Duran'ı gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Yılmaz ve şüpheli Yusuf İslam Duran’a ait 2 tabanca ele geçirildi.

Yasin Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne gönderildi. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Yasin Yılmaz'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

'TABANCAYI ÖNCE O ÇEKTİ'

Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf İslam Duran'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Suşehri Adliyesi’ne sevk edilen Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi K-2 Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Adliye çıkışı yüzünü gizleyen Duran'ın verdiği ifadede, mesaj yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Tartışma sırasında ilk tabancayı Yasin Yılmaz çekti. Ben de kendimi savunmak için çekip ateş ettim" dediği belirtildi.

Hüsnü Ümit AVCI- Yasin KIRAS/DHA