Annesini bıçakladı, polise saldırmaya çalıştı! Böyle etkisiz hale getirildi
İstanbul Ümraniye'de ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçaklayarak kaçan saldırgan olay yerine gelen polislere de saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 16:32 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Şüpheli Ercan D'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Evde, annesi Gülten D. ve ağabeyiyle tartışan şüphelinin, bu sırada annesini boğazından bıçakla yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Gülten D'nin de oğlundan şikayetçi olduğu belirtildi.