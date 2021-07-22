Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Kelepçelenen E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanmak" suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüpheli Ercan D'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Evde, annesi Gülten D. ve ağabeyiyle tartışan şüphelinin, bu sırada annesini boğazından bıçakla yaraladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Gülten D'nin de oğlundan şikayetçi olduğu belirtildi.



