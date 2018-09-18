Annesini bıçaklayıp kendisini odaya kilitledi

Olay, saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Hazarifen Ahmet Sokak'taki bir binanın 5'inci katında meydana geldi. Yağmur E., belirlenemeyen nedenle annesi Nevin E.'yi kolundan bıçakladı, Ardından da kendisini odaya kilitledi.

EŞYALARI AŞAĞIYA ATTI

Nevin E.'nin çığlıklarına koşan komşuları, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Nevin E., gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kendisini odaya kilitleyen Yağmur E.’den kapıyı açmasını istedi. Ancak Yağmur E. balkona çıkıp, polisin evden ayrılmaması durumunda aşağı atlayacağını ifade edip, odadaki eşyaları aşağı fırlattı. Yağmur E.'nin attığı sandalye, itfaiye eri Sezer Çakıcı'nın başına isabet ederek hafif yaralanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri Yağmur E.'nin atlama riskine karşı, şişme yatak açıp önlem aldı.

Çilingir yardımıyla odanın kapısını açan polis, Yağmur E.'yi yakaladı. Güçlüklü ambulansa bindirilen Yağmur E., tedavisi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA