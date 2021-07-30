Türkiye Annesini darp edip rehin aldı! Sebebi şoke etti

Annesini darp edip rehin aldı! Sebebi şoke etti

Türkiye

Annesini darp edip rehin aldı! Sebebi şoke etti

Kayseri'de kendisine para vermediği gerekçesi ile oğlu Caner B. tarafından darp edildikten sonra rehin alınan Filiz G. polisin düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.

30 Temmuz 2021, Cuma 15:59 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak’taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.

Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA



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